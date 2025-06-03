Раніше повідомлялося, що Сили оборони знищили 12 літаків окупантів.

Сили оборони вразили 41 ворожий літак під час спецоперації "Павутина" 1 червня. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден", – зазначили в прес-службі.

Напередодні в Генштабі повідомляли про знищення 12 літаків РФ. Таким чином, за оновленими даними, з початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили 413 літаків.

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Крім того, у Генштабі зазначили, що з початку доби 3 червня на фронті відбулося 81 бойове зіткнення.

Операція Павутина: що відомо

Два дні тому СБУ провела унікальну спецоперацію, завдавши ударів одночасно по чотирьох військових аеродромах у глибокому тилу РФ. За інформацією очільника СБУ Василя Малюка, серед знищеної авіації зокрема були стратегічні ракетоносці Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, а також літак-розвідник А-50.

Як зазначив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль, ця операція була необхідною для покращення безпекової ситуації на тлі постійних російських атак на цивільну інфраструктуру та населення. Водночас він додав, що "це може повторитися".

Також на удари СБУ відреагували в Кремлі. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор отримував інформацію про атаки України на Росію в неділю "в режимі онлайн". Водночас Пєсков для конкретних заяв про атаку запропонував дочекатися підсумків слідства.

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