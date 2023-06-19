Командування Збройних сил Російської Федерації мотивує своїх підлеглих воювати на фронті за допомогою погроз та насильства.
Про це написав колишній командир полку "Азов", майор Максим Жорін у своєму Telegram-каналі 19 червня. Він нагадав, що у боях за Бахмут РФ вже втратила десятки тисяч своїх солдат. У місті багато тіл росіян, яких ніхто не збирається забирати.
"Нам ніколи не зрозуміти такого цинічного ставлення до людського життя. Вони підлі та нечесні не лише стосовно свого супротивника, а й до своїх людей", — зазначив Жорін.
За словами військового, головною мотивацією окупантів йти на передову є не любов до своєї країни чи борг перед державою, а насильство. В російській армії також існують "загороджувальні загони", які застосовуються загарбниками практично на всіх напрямках.
"Щоб мотивувати росіян вийти на позиції командири або погрожують, або б'ють або навіть вбивають своїх підлеглих", — сказав екс-командир полку "Азов".
Загороджувальні загони в армії РФ
Як раніше писав УНІАН, Росія від початку повномасштабної війни в Україні застосовує тактику загороджувальних загонів. Це підтверджували численні перехоплення ГУР розмов загарбників. Ці загони мають зупиняти військових, які відступають з поля бою, і під загрозою смерті повертати їх назад.
Минулого року повідомлялося, що російське командування виставило так звані загороджувальні загони "кадировців" на різних ділянках фронту.
У червні дрон "спіймав" момент, як російський загороджувальний загін розстрілює солдатів РФ.