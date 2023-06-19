"Загороджувальні загони" використовуються росіянами практично на всіх напрямках.

Командування Збройних сил Російської Федерації мотивує своїх підлеглих воювати на фронті за допомогою погроз та насильства.

Про це написав колишній командир полку "Азов", майор Максим Жорін у своєму Telegram-каналі 19 червня. Він нагадав, що у боях за Бахмут РФ вже втратила десятки тисяч своїх солдат. У місті багато тіл росіян, яких ніхто не збирається забирати.

"Нам ніколи не зрозуміти такого цинічного ставлення до людського життя. Вони підлі та нечесні не лише стосовно свого супротивника, а й до своїх людей", — зазначив Жорін.

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За словами військового, головною мотивацією окупантів йти на передову є не любов до своєї країни чи борг перед державою, а насильство. В російській армії також існують "загороджувальні загони", які застосовуються загарбниками практично на всіх напрямках.

"Щоб мотивувати росіян вийти на позиції командири або погрожують, або б'ють або навіть вбивають своїх підлеглих", — сказав екс-командир полку "Азов".

Загороджувальні загони в армії РФ

Як раніше писав УНІАН, Росія від початку повномасштабної війни в Україні застосовує тактику загороджувальних загонів. Це підтверджували численні перехоплення ГУР розмов загарбників. Ці загони мають зупиняти військових, які відступають з поля бою, і під загрозою смерті повертати їх назад.

Минулого року повідомлялося, що російське командування виставило так звані загороджувальні загони "кадировців" на різних ділянках фронту.

У червні дрон "спіймав" момент, як російський загороджувальний загін розстрілює солдатів РФ.

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