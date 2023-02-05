Заява про провокації може свідчити про підготовку до удару.

У Міністерстві оборони Росії заявили про підготовку "провокацій" в Краматорську. Нібито українська сторона хоче підірвати ряд медичних установ. Це може бути виправданням для майбутніх ударів окупантів.

У прес-службі Міноборони держави-агресора написали, що плануються підриви наркологічного та онкологічного диспансерів, а також першої міської лікарні. Нібито з них вже евакуювали всіх співробітників, а в Краматорськ прибули представники західних ЗМІ. Останні, за словами рашистів, повинні висвітлювати так звану "провокацію".

"Персонал медустанов Краматорська, де планується провокація, евакуйований, співробітники переведені на віддалений формат роботи", — сказано в заяві Міноборони РФ.

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Важливо відзначити, що всі перераховані вище медичні установи знаходяться в районі Новий Світ. Окупанти за час повномасштабної війни неодноразово робили такі заяви з метою виправдати свої обстріли. Вони можуть готувати новий удар по Краматорську, а саме — згаданій частині міста. Українська сторона поки ніяк не прокоментувала заяву Міноборони Росії.

Обстріли Краматорська: остання інформація

Місто знаходиться в прифронтовій зоні, тому окупанти нерідко його обстрілюють. Вони б'ють по цивільній інфраструктурі, вбиваючи мирних жителів.

Останні масштабні удари по Крамоторську рашисти завдали 1 і 2 лютого. Вороги пошкодили 51 багатоповерхівку, а під завалами опинилися люди.

В результаті терористичних атак четверо жителів загинули, а 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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