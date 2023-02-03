Ввечері у четвер, 2 лютого 2023 року, з-під завалів житлового будинку в Краматорську Донецької області, який напередодні обстріляли російські окупанти, дістали тіло загиблої жінки. Таким чином кількість жертв того удару зросла до 4.
"Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки", – повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.
Раніше він розповів, що середа і четвер стали для Краматорська трагічними днями. Протягом цих днів внаслідок ударів російських загарбників у місті була пошкоджена 51 багатоповерхівка. Крім того, 3 людини загинули, а 14 дістали поранень. Деякі постраждалі – важкі.
Обстріл Краматорська 1 лютого
У середу, 1 лютого 2023 року, російські окупанти обстріляли Краматорськ. Ворог поцілив у житловий будинок в центрі міста. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що внаслідок атаки будинок повністю зруйновано.
Пізніше в Офісі генерального прокуратура повідомили про вісьмох поранених та двох вбитих мирних жителів внаслідок влучання російської ракети в будинок.
Вже 2 лютого рятувальники зазначили, що з-під завалів зруйнованого російською будинку дістали тіла трьох загиблих. Крім того, двох людей вдалося врятувати.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Посадовців Сумської ОВА спіймали на розкраданні коштів, призначених на відбудову (фото)
- Окупанти зараз у тій стадії, коли стратегічно програш РФ уже зрозумілий - Зеленський
- Північна Корея відправить військових та поліцію на окуповані території Донбасу - Daily NK
- ЦРУ пропонувало план закінчення війни в обмін на 20% територій України - ЗМІ