Окупанти вдарили по будинку пізно ввечері у середу, 1 лютого.

Ввечері у четвер, 2 лютого 2023 року, з-під завалів житлового будинку в Краматорську Донецької області, який напередодні обстріляли російські окупанти, дістали тіло загиблої жінки. Таким чином кількість жертв того удару зросла до 4.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки", – повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

Раніше він розповів, що середа і четвер стали для Краматорська трагічними днями. Протягом цих днів внаслідок ударів російських загарбників у місті була пошкоджена 51 багатоповерхівка. Крім того, 3 людини загинули, а 14 дістали поранень. Деякі постраждалі – важкі.

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Обстріл Краматорська 1 лютого

У середу, 1 лютого 2023 року, російські окупанти обстріляли Краматорськ. Ворог поцілив у житловий будинок в центрі міста. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що внаслідок атаки будинок повністю зруйновано.

Пізніше в Офісі генерального прокуратура повідомили про вісьмох поранених та двох вбитих мирних жителів внаслідок влучання російської ракети в будинок.

Вже 2 лютого рятувальники зазначили, що з-під завалів зруйнованого російською будинку дістали тіла трьох загиблих. Крім того, двох людей вдалося врятувати.

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