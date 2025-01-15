Він каже, що українське військо має наздоганяти втрачене.

Війська Російської Федерації активно використовують на фронті безпілотні літальні апарати на оптоволокні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє лейтенант Збройних сил України із позивним "Алекс". За його словами, дуже багато таких дронів фіксують на Курському, Курахівському та навіть відносно спокійному Запорізькому напрямках.

Військовослужбовець каже, що росіяни регулярно отримують БПЛА на оптоволокні, тоді як для українських сил це "щось недосяжне". Виключенням є найрезультативніші підрозділи, які самостійно їх закуповують чи збирають:

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"Потрібно наздоганяти втрачене і розвивати цю тему, бо в нас не те, що поки держава їх не постачає, немає навіть адекватних зразків за нормальну ціну".

БПЛА на оптоволокні

Наприкінці минулого року очільник української розвідки Кирило Буданов сказав, що масове використання таких БПЛА загарбниками стало для України проблемою. Все через те, що їх не можна зупинити за допомогою засобів РЕБ.

На початку січня Міністерство оборони показало знімки з демонстраційного показу українських FPV-дронів на оптоволокні. Повідомлялося, що вже невдовзі їх передаватимуть на фронт.

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