Ці розробки перебувають на завершальному етапі кодифікації й незабаром їх почнуть відправляти Силам оборони.

Міністерство оборони України провело демонстраційний показ FPV-дронів на оптоволокні. Їх оцінили військові оператори безпілотників.

Як повідомили в прес-службі міністерства, українські виробники показали понад 10 моделей різних дронів. Деякі з них здатні нести до 3 кілограм навантаження. Презентовані дрони знаходяться на фінальному етапі кодифікації і вже незабаром їх почнуть постачати на фронт.

Начальник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко зазначив, що окупанти продовжують нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно:

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"Тому вкрай необхідно нівелювати їхні переваги у цьому сегменті. Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки".

Українські БПЛА: останні новини

За даними Forbes, Україна створила нові дрони "Вінчестер", озброєні двома рушницями, які здатні боротися з російськими БПЛА. Зазначається, що це дозволить знищувати ворожі дрони ще до того, як вони почнуть становити загрозу для Сил оборони.

Тим часом в українській розвідці повідомили, що в Україні є далекобійні дрони, здатні бити на відстань до 2000 кілометрів.

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