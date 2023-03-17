У міністерстві заявили, що РФ не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Речник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала рішення Міжнародного суду в Гаазі щодо ордерів на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Як вона написала в Telegram, Росія не співпрацює з цим судом і його рішення не мають для РФ ніякого значення.

"Рішення Міжнародного кримінального суду для нашої країни не мають ніякого значення, в тому числі з правової точки зору. Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань по ньому не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять з Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", — написала представник МЗС РФ.

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Ордер на арешт Путіна

Сьогодні, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт Путіна, а також Львової-Бєлової.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував ордери на арешт Путіна і уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

"Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Це означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут", - зазначив він

Довідка УНІАН. Раніше уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук говорила, що станом на жовтень 2022 року окупанти вивезли з України щонайменше 8 709 дітей.

При цьому в листопаді 2022 року росіяни хвалилися, що "врятували" понад 150 тисяч українських дітей лише з тимчасово окупованих територій Донбасу

У мережі нещодавно з'явилася шокуюча історія про те, як росіяни насильно вивезли сиріт з Херсона до дитячого будинку, який набув слави "Освенцима".

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