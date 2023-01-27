Діти в притулку постійно недоїдають. Через виснаження деякі з них помирають, як розповіла одна з росіянок, яка усиновила там дитину.

Стало відомо місцезнаходження 14 дітей-сиріт з Херсона, яких російська влада вивезла на підконтрольну РФ територію під час окупації міста.

Як з'ясувало видання "Верстка", українських сиріт поселили в сімферопольський дитячий будинок "Елочка", який підпорядковується Кримському МОЗ.

Про місцезнаходження дітей стало відомо завдяки знімкам, які були опубліковані на сайті "Усиновлення в Московській області" в рамках звіту за підсумками акції "Стань Дідом Морозом".

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ЗМІ звернули увагу, що в листах, які додавалися до кожної з фотографій, чотирнадцять листівок були написані одним почерком. У кожній згадувалося про те, що дитина, яка звертається до Діда Мороза, приїхала з Херсона.

За даними ЗМІ, це місце набуло слави німецького концтабору "Освенцима" через жорстоке поводження з вихованцями. У 2020 році кілька матерів, які усиновили дітей з "ялинки" розповіли про нелюдські умови утримання сиріт.

Одна з них, Ольга Крамна, повідомила, що в момент усиновлення її дворічний син важив шість кілограмів. Він не міг сидіти, говорити й самостійно їсти. Після огляду медиків у хлопчика виявили дистрофію, зневоднення, рахіт і деформацію черепа.

Також одна з колишніх співробітниць "Елочки" розповіла, як місцеві медсестри доглядали за сиротами в притулку.

"Навіть незручно повторювати, що я від них вислуховувала: "сік дітям не наливай: підеш, а вони нам будуть гадити. На руки не бери: привчиш, прийде наступна зміна, дитина буде проситися". На ніч не годували - треба спати. Воду не давали, тільки суміші. Нічний кефір йшов у пляшки співробітникам", - сказала вона.

Її історія викликала резонанс у ЗМІ, однак після перевірки регіонального МОЗ, Слідчого комітету та прокуратури жодних порушень в "Елочке" не виявили, а на виснажених дітей навіть не звернули уваги.

"Перевірок було багато, але всі ці перевірки носили здебільшого екскурсійний характер, тому всі вони не помітили виснажених дітей, які там досі є. Деякі вже померли за цей час",- доповнила слова екс-співробітниці Крамна.

Видання припускає, що дітей з Херсона, які потрапили на фотографії, перевезли до Криму у жовтні 2022 року під час так званої евакуації місцевих жителів напередодні визволення міста внаслідок контрнаступу ЗСУ.

Офіційно дитячий будинок спеціалізується на роботі з дітьми з ураженнями центральної нервової системи, порушеннями психіки й поведінки, слуху, зору і ВІЛ. Однак в його "Робочій програмі" на 2021-2025 роки підкреслюється, що також установа повинна виховувати в дітях "патріотизм" і розуміння того, що "Крим знаходиться на півдні Росії".

Окупація Херсона

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з 24 лютого 2022 року, Херсонська область опинилася під тимчасовою окупацією.

У ході контрнаступу Збройних сил України 11 листопада 2022 року українські бійці звільнили Херсон, відкинувши російські війська на лівий берег Дніпра.

Наразі на окупованій частині Херсонської області залишається 20-30% цивільного населення.

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