У рекламних роликах стверджується, що російські маріонеткові чиновники вивезли понад 150 тис. дітей з Донбасу лише цього року.

Влада Росії почала неприховано рекламувати у ЗМІ примусове усиновлення українських дітей.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що в країні масово розповсджується так званий документальний фільм про вивезення і примусове всиновлення українських дітей у РФ.

За даними інституту, про це свідчить відзняті ролики за участю кількох українських дітей з Донбасу, які були усиновлені в російські сім'ї. У роликах також стверджується, що російські маріонеткові чиновники вивезли понад 150 тис. дітей з Донбасу лише у 2022 році.

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Аналітики ISW нагадали, що "програми примусового усиновлення та депортації дітей під виглядом відпочинку та реабілітації, ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, що може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і є більш широкими зусиллями з етнічної чистки".

Також аналітики вказали на той факт, що російський дитячий омбудсмен усіляко підтримує примусове вивезення українських дітей і всиновлення їх у РФ. Вона навіть сама всиновила дитину, вивезену з Маріуполя.

При цьому експерти зазначили, що російські посадові особи продовжують докладати зусиль на окупованих територіях для заміни колаборантів на російських чиновників, примусово переселяють мешканців та продовжують спроби інтегрувати з РФ окупованиі території.

Крім цього аналітики Інституту зазначили, що фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує утверджуватися як центральна фігура в провійськовому ультранаціоналістичному співтоваристві РФ, ймовірно, переслідуючи амбітні політичні цілі.

Також в ISW повідомил, що війська РФ продовжували наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області. А українські війська продовжували завдавати ударів по живій силі та логістичних вузлах окупантів на півдні України.

Численні повідомлення вказують на те, що морально-психологічний стан російських військ у Луганській та Донецькій областях є надзвичайно низьким.

Росія викрадає українських дітей

Окупанти під приводом евакуації та нібито на відпочинок вивозять українських дітей до РФ.

17 жовтня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що викрадення російськими військовими українських дітей є воєнним злочином.

14 листопада прес-служба Офісу президента повідомила, що з початку повномасштабної війни росіяни депортували з України понад 10,7 тис. дітей. Міжнародне гуманітарне право класифікує такі дії агресора як воєнний злочин.

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