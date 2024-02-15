Військові зауважують, що окупанти збираються в таку орду точно не заради прогулянки.

Росіяни сконцетрували на Оріхівському напрямку (Запорізька область) велике угруповання військ, яке за своєю чисельністю вже переважає сили загарбників під Авдіївкою. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

Він зауважив, що Авдіївський напрямок зараз є основним, але в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" є ще два дуже відповідальних напрямки, на яких зараз відбуваються визначальні події.

"Це Мар’їнський, він же Новопавлівський. Де ворог штурмує населений пункт Новомихайлівка, а також село Георгіївка. І там за минулу добу він успіхів не мав", - сказав Лиховій.

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Крім того, за минулу добу окупанти також не мали успіху в кількох штурмових діях на Оріхівському напрямку. "Але ми бачимо, що угруповання ворога, яке там сконцентрувалося за останні кілька днів або навіть тижнів, - воно за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяне на Авдіївському напрямку", - сказав речник.

На думку Лиховія, є очевидним, що "московити туди вийшли не на прогулянку". "Звертайте увагу на назви населених пунктів: Роботине... Роботинський виступ південніше міста Оріхів, Запорізької виступ. Цей Роботинський виступ - це деокуповані в результаті літньої минулорічної кампанії території. Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями також здобути там певні успіхи. Так само, як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці", - підкреслив Лиховій.

Ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Лиховій вже попереджав, що на Оріхівському напрямку панує відносне затишшя, але російські окупанти стягують великі резерви для наступу.

За його словами, угруповання ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як і на Авдіївському напрямку. Речник зауважив, що загарбники готуються до наступу.

Також Лиховій додав, що окупанти традиційно зосереджують свої штурмові дії в першу чергу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де ворог намагається захопити східні околиці села, але там він також зазнає значних втрат".

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