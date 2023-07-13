Обстрілів сьогодні зазнали також інші населені пункти Запорізької області, де є поранені.

Унаслідок чергового обстрілу російськими окупантами міста Оріхів Запорізької області було зруйновано декілька будинків та вбито чоловіка, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Запорізька область. Ворог здійснив мінометний обстрiл міста Орiхiв. Внаслідок цього було зруйновано близько трьох будинкiв та вбито чоловіка", - написав керівник ОП.

Своєю чергою, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко зазначив, що в результаті удару по Оріхову було поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель загинув від отриманих травм.

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"Також поранення отримав 66-річний житель Верхньої Терси під час обстрілів з РСЗВ. Його доправлено до медичного закладу", - зазначив голова ЗОВА.

Крім того, з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-К" ворог поцілив по території підприємства у Малокатеринівці.

"Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано складське приміщення. Поранення отримали дві особи, їм надається необхідна медична допомога", - повідомив Малашко.

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 липня російські загарбники здійснили удар керованими авіабомбами по прифронтовому Оріхову Запорізької області.

Повідомлялося про пʼятьох загиблих внаслідок атаки. Йшлося про трьох жінок 43, 45, 47 років та чоловіка 47 років. Ще 13 осіб, за даними Офісу генпрокурора, постраждали. 11 людей госпіталізували з різними пораненнями.

Голова Запорізької ОВА Малашко повідомляв, що під час розбору завалів росіяни знову атакували місто керованою авіаційною бомбою. При цьому вдарили поруч із місцем, де рятувальники розбирали завали. Під час цієї атаки було поранено одну людину.

Увечері 10 липня рятувальники завершили пошукові роботи на місці авіаудару по Оріхову. Вони деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя. Так, кількість загиблих зросла до семи.

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