Йдеться про Оріхівський напрямок.

На Оріхівському напрямку сьогодні панує відносне затишшя, але ворог стягує великі резерви для наступу.

Про це сказав речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"На Оріхівському напрямку панує дуже відносне затишшя. Хоча обстріли тривають. Там очікується новий ворожий наступ, тому що угруповання ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку", - зазначив він.

При цьому додав, що ворог готується до наступу, який очікується. "Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося", - сказав Лиховій.

Також додав, що уже традиційно напрямками, де ворог традиційно зосереджує свої штурмові дії, залишається Авдіївський і "напрямок Мар'їнки на село Новомихайлівка, де ворог намагається захопити східні околиці села, але там він також зазнає значних втрат".

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку російська армія завдала по підрозділах ЗСУ найбільшу кількість авіаційних ударів з початку року.

Він повідомив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 73 авіаудари, вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл.

Він зазначив, що українські воїни продовжують ведення оборонної операції, завдаючи противнику значних втрат як в живій силі, так і в техніці.

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