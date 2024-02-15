Там також відбувається маневр для деякого відходу на вигідніші позиції.

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зауважує, що постачання та евакуація з Авдіївки ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію.

"На Авдіївському напрямку, а це найгарячіша точка в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" зараз, ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою", - сказав він в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо поточної ситуації довкола Авдіївки.

Він додав, що з 18:00 14 лютого до 06:00 15 лютого російські окупанти втратили на цьому напрямку 208 осіб.

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"З них безповоротні втрати росіян з Авдіївського напрямку до решти напрямків операційної зони ОСУВ "Хортиця" становлять 20:1. Це ще одне таке красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на Авдіївському напрямку", - розповів речник.

Стосовно безпосередньо Авдіївки Лиховій зауважив, що там лінія фронту є дуже динамічною.

"І відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції. Подекуди - віддавання позицій. Ключове повідомлення щодо цього - постачання й евакуація з Авдіївки ускладнені. Але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно", - сказав він.

Речник також зазначив, що ворог хоче пройти західніше від Авдіївського коксохімічного заводу, але там він зустрічає гідний опір. Лиховій також розповів, що на цьому напрямку окупанти мають значну перевагу в особовому складі та авіаційній компоненті.

"Працюють літаки, не заходячи в зону ураження, працюють КАБами", - сказав він.

За словами спікера, ворог також має перевагу в снарядах.

"Є просто фізичні рамки, є планка, вище якої не стрибнеш за всього бажання. Щодо особового складу, то це, на жаль, кількаразова перевага", - зауважив Лиховій.

Він додав, що ворог не зміг обійти Авдіївку з заходу і "поліз напролом в міську забудову".

"Бої відбуваються в міській забудові… Розміри з російського боку штурмових груп зростають. Кількість цих груп зростає. До них підключаються бронегрупи у вигляді танків та іншої бронетехніки", - сказав він.

Лиховій повідомив, що загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 43 авіаудари, провів 64 бойових зіткнення та здійснив 1 тис. 80 артилерійських обстрілів.

"Левова частка кожної з цих цифр - це саме Донеччина, саме Авдіївський напрямок", - зауважив він.

Загальні втрати ворога в живій силі за 14 лютого становлять 526 осіб. Знищено чи пошкоджено було 55 одиниць техніки росіян, без урахування безпілотників. Йдеться, зокрема, про 30 артилерійських систем, три танки та засіб протиповітряної оборони. Крім того, знищено було ще п’ять важливих об’єктів противника, серед яких два пункти управління безпілотниками та три райони зосередження особового складу.

Оборона Авдіївки - що там зараз відбувається

Раніше експерт Defense Express Іван Киричевський висловив думку, що знищення російської колони на Авдіївському напрямку свідчить про те, що в Збройних силах України ймовірно є резерви для оборони Авдіївки.

Як відомо, нещодавно в Авдіївку прибуло потужне підкріплення, частину підрозділів 110-ї окремої механізованої бригади вперше за два роки вивели на ротацію. Згодом 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш пообіціяв, що росіяни незабаром відчують на собі результати поїздки Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під Авдіївку.

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