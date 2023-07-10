Внаслідок атаки чотири людини загинули, одинадцять госпіталізовані з пораненнями.

Рашисти здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові - вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі, є вбиті і поранені. Про це повідомив голова Запорізької обласної Військової адміністрації Юрій Малашко в Telegram.

"Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Одинадцять оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості", - зазначає він.

В повідомленні сказано, що ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці. При цьому зазначає, що в Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік - йому невідкладно надана медична допомога.

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Ситуація у Запорізькій області

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 липня, міський голова Мелітополя Іван Федоров в телеммарафоні розповів, що в окупованому Мелітополі заміновано водогін та електричні мережі.

Він також зазначив, що ворог постійно буде шантажувати увесь цивілізований світ можливістю підриву Запорізької АЕС, доки українські військові не звільнять Енергодар, де розташована ця станція.

Як повідомив сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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