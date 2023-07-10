За тиждень українські воїни на двох напрямках просунулися на понад кілометр, зазначили у Генштабі.

З того часу, як почався контрнаступ ЗСУ, на півдні нашої держави - на Бердянському та Мелітопольському напрямках, звільнено від російських загарбників 169 квадратних кілометрів території, що приблизно співмірно з площею Одеси.

На деокупованих землях тривають заходи з розмінування, публікує відомості спікера Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова Military Media Center в Telegram.

За його словами, упродовж минулого тижня на Мелітопольському та Бердянському напрямах наші захисники та захисниці просунулися на відстань понад кілометр.

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"У цілому просування на цих напрямках від часу початку наступу становить 8,6 кілометра. За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 квадратних кілометрів української землі", - зазначив Ковальов.

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Президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що контрнаступальні дії українських воїнів розпочалися.

10 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що наші захисники та захисниці продовжують рухатися вперед на Мелітопольському й Бердянському напрямках, а також закріплюються на тих рубежах, на які змогли вийти.

Спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук говорив, що росіяни на південному напрямку набудували фортифікацій, але метушаться.

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