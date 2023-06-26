Окупанти спалюють тіла загиблих мешканців без ідентифікації.

Російські окупаційні війська намагаються приховати наслідки теракту на Каховській ГЕС. Загарбники привезли в одне з сіл Херсонщини пересувний крематорій.

Як розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо" депутат Херсонської міської ради Оксана Погомій, окупанти спалюють тіла людей, які загинули після підриву росіянами Каховської ГЕС на початку червня. При цьому загарбники навіть не встановлює особи загиблих.

"Інфекційна лікарня на правому березі Дніпра готова приймати людей. Щодо лівого берега – я стовідсотково знаю, що там роблять щеплення від гепатиту A та холери. Росіяни привезли там в одне із селищ пересувний крематорій і спалюють просто загиблих людей без ідентифікації. Там страшна ситуація. На правому березі поки все добре", – наголосила посадовиця.

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Підрив Каховської ГЕС: ситуація на окупованій території

6 червня 2023 року російські окупанти пішли на черговий воєнний злочин – підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок теракту почався неконтрольваний спуск води, затопило десятки населених пунктів як на окупованій, так і на підконтрольній уряду України території.

19 червня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що в окупованих Олешках почали ховати загиблих. За його словами, кількість жертв на захопленій території Херсонщини буде катастрофічною.

Раніше в Центрі нацспротиву повідомили, що внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС в Олешках могли потонути понад 500 українців. Окупанти відмовили в евакуації тим мешканцям, хто не має російського паспорта.

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