В окупованому Мелітополі заміновано водогін та електричні мережі.

Росіяни почали мінувати критичну інфраструктуру на території тимчасово окупованої Запорізької області.

"Так, на прикладі Мелітополя ми розуміємо, що водогін, який живить питною водою місто, заміновано, та електричні мережі", - розповів в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Щодо Запорізької АЕС, то Федоров переконаний, що ворог постійно буде шантажувати увесь цивілізований світ, доки наші героїчні військові не звільнять Енергодар, де розташована ця станція.

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Також мер Мелітополя розповів, що окупанти продовжують посилювати протистояння спротиву українців на окупованих територіях.

"Один з елементів, який вони додали до фільтрації, обшуків, викрадення людей, - зробили Telegram-бот в якому вони намагаються купити інформацію про спротив. Тож вони роблять оголошення, пропогандистські відео про те, що вони начебто знаходять якийсь спротив і намагаються купити інформацію, якщо хтось здасть проукраїнських людей", - повідомив Федоров.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Натомість росіяни на південному напрямку набудували фортифікацій, але метушаться, тому що не розуміють звідки все-таки будуть більш активні наступальні дії українського війська.

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