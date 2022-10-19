Вночі окупанти обстріляли Енергодар, місто залишилося частково без світла і води.
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в Telegram.
"Вночі Енергодар знову зазнав обстрілів. Місто частково без світла і води. Обстріли спочатку промислової зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку. Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради", - написав він.
За словами Орлова, інформація про постраждалих серед цивільного населення не надходила.
Він також закликав містян залишатися вдома і дотримуватися правила двох стін.
Ситуація в Енергодарі під час війни з Росією - важливі новини
Енергодар - це місто-супутник Запорізької атомної електростанції. Російські окупанти захопили це місто і Запорізьку АЕС 4 березня.
Супротивники не раз відкривали вогонь по Енергодару, а також влучали по території ЗАЕС, через що виникали проблеми з електропостачанням.
7 жовтня Дмитро Орлов повідомив, що в Енергодарі були потужні обстріли, через які в місті раптово зникла електрика, а також водопостачання.
8 числа внаслідок ворожих обстрілів була повністю знеструмлена Запорізька АЕС, і почали працювати дизельні генератори.