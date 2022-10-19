Через супротивників пошкоджена підстанція і будівля виконавчого комітету міськради.

Вночі окупанти обстріляли Енергодар, місто залишилося частково без світла і води.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в Telegram.

"Вночі Енергодар знову зазнав обстрілів. Місто частково без світла і води. Обстріли спочатку промислової зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку. Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради", - написав він.

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За словами Орлова, інформація про постраждалих серед цивільного населення не надходила.

Він також закликав містян залишатися вдома і дотримуватися правила двох стін.

Ситуація в Енергодарі під час війни з Росією - важливі новини

Енергодар - це місто-супутник Запорізької атомної електростанції. Російські окупанти захопили це місто і Запорізьку АЕС 4 березня.

Супротивники не раз відкривали вогонь по Енергодару, а також влучали по території ЗАЕС, через що виникали проблеми з електропостачанням.

7 жовтня Дмитро Орлов повідомив, що в Енергодарі були потужні обстріли, через які в місті раптово зникла електрика, а також водопостачання.

8 числа внаслідок ворожих обстрілів була повністю знеструмлена Запорізька АЕС, і почали працювати дизельні генератори.

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