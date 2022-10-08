В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори, запасів пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб.

Внаслідок ворожих обстрілів повністю знеструмлено Запорізьку АЕС, в автоматичному режимі увімкнулися дизель-генератори.

Про це у своєму Telegram повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв'язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. У "Енергоатомі" також зауважили, що плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто Енергодар. РФ відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола станції. На початку вересня на прохання уряду України МАГАТЕ здійснило місію на захоплену окупантами електростанцію.

15 вересня Рада керуючих агентства, що складається з представників 35-ти держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.

Більшість країн світової спільноти, зокрема США та Європи, закликають створити демілітарізовану зону навколо ЗАЕС. Тим часом, російські окупанти продовжують обстріли станції, внаслідок чого пошкоджуються лінії електропередач, що живлять енергоблоки. Як результат, енергоблоки тимчасово працюють на резервному пальному.

17 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на окупованій ЗАЕС перебуває 500 російських військових та військова техніка.

5 жовтня президент РФ Володимир Путін видав "указ" про привласнення Запорізької АЕС. Російська атомна корпорація "Росатом", представники якої перебувають на окупованій ЗАЕС, зареєструвала у Москві підприємство, яке планує управляти українською станцією. У МАГАТЕ називають це порушенням міжнародного права. 7 жовтня стало відомо, що росіяни погрожують персоналу ЗАЕС мобілізацією, так вони хочуть завербувати їх у "Росатом".

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