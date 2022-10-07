В місті немає інтернету.

В Енергодарі лунають потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії, зникло водопостачання.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

"В Енергодарі окупанти посилили провокації! В даний час надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Разом зі світлом зникло і водопостачання. В місті немає інтернету", - написав він.

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За його словами, інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих з’ясовують.

"Радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті - в нормі", - додав Орлов.

Що відбувається у Запорізькій області

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Вони періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС, два експерти організації залишились на АЕС на постійній основі.

Відомо, що на окупованій ЗАЕС перебувають 500 російських окупантів та військова техніка.

30 вересня російські загарбники викрали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Згодом його відпустили у "сірій зоні", він дістався контрольованої Україною території.

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