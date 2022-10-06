"Навчальна підготовка" мобілізованих звелася до одноразової стрільби на полігоні в Солоті.

Понад 100 мобілізованих з Брянської області, які перебувають зараз у бєлгородському селищі Солоті, відмовилися їхати на війну проти України. Їх планували відправити відбивати звільнений ЗСУ Лиман в Донецькій області.

Про це повідомляє російське видання "Сота".

Як розповіли виданню самі мобілізовані, з попередньої брянської групи чисельністю також близько 100 осіб, за їхніми даними, повернувся тільки один і зараз знаходиться в госпіталі.

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Їх нібито збиралися відправити відбивати Лиман, і вони вже отримали погрози від військового керівництва, що в разі відмови штурмувати місто їх піддадуть знущанням або відправлять до в'язниці.

За словами мобілізованих, їм обіцяли місяць навчань в Клинцях, а після – відправку на кордон Брянської області, а не на фронт. Але "навчальна підготовка" мобілізованих звелася до одноразової стрільби на полігоні в Солоті. Останній вже відомий загибеллю там призовників, смерті яких оформляють як суїцид.

Також їх змушують підписати контракт, спокушаючи великими зарплатами, але погоджуються на це лише одиниці.

Влада Брянської області відреагувала на вимоги понад сотні мобілізованих не відправляти їх на штурм Лимана. У поширеному повідомленні заявляють, що мобілізовані отримають виплати по 200 тисяч рублів із регіонального бюджету.

Ця інформація підтверджує повідомлення Генштабу ЗСУ, що з'явилися раніше, про те, що росіяни відправляють мобілізованих на фронт без підготовки.

Мобілізація в РФ – що варто знати

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі.П ізніше був опублікований відповідний указ і там не йдеться тільки про запас.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб. У ЗМІ з'являлася інформація про намір залучити 1-1,2 млн осіб.

Незабаром повістки почали роздавати і тим, хто не підходить під мобілізацію. Про це не мовчали навіть російські пропагандисти. Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією.

Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. Зокрема, в Фінляндія, Грузію, Вірменію, Казахстан, Монголію. З 30 вересня Фінляндія закрила кордони для росіян, що біжать від мобілізації. А на кордоні з Грузією, де скупчилися кілометрові черги, Росія розгорнула пункт мобілізації людей з черги на виїзд з країни.

Точне число осіб, які залишили країну після оголошення мобілізації, невідоме. За інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона росіян виїхали з Росії.

2 жовтня полковник СБУ Роман Костенко заявив, що на південь України окупанти вже перекидають перших мобілізованих і серед них є перші загиблі.

А головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізованим особам у Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень. Крім того, мобілізованих розміщують у наметових таборах.

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