У разі схвалення парламентом, збільшення допомоги підніме оборонні витрати Німеччини до 2,1% від цільового показника ВВП.

Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца в принципі погодилася подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8 мільярдів євро (8,5 мільярдів доларів).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на політичне джерело в Берліні. "У разі схвалення парламентом, де партії Шольца мають більшість, підвищення підніме оборонні витрати Німеччини до 2,1% від цільового показника валового внутрішнього продукту, що перевищує 2%, обіцяні всіма членами Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в матеріалі,

За інформацією джерела, "законодавці від соціал-демократів Шольца, Вільних демократів та Партії зелених домовилися про збільшення кількості переговорів по пропонованому федеральному бюджету на 2024 рік перед офіційним засіданням бюджетного комітету Бундестагу – або нижньої палати парламенту – в четвер, 16 листопада".

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Представник Міністерства оборони Німеччини заявив, що комітет Бундестагу ще не завершив переговори, і відмовився від подальших коментарів.

Німецька газета Bild am Sonntag також повідомила, що Комітет має затвердити додаткові 4 мільярди євро.

"Подвоєння військових витрат - це правильно і важливо", — цитує видання члена парламенту Андреаса Шварца, який відповідає за військовий бюджет СДПН.

"Цим кроком ми підтвердимо нашу обіцянку Україні надати необхідні кошти. Той факт, що ми також зможемо виконати наші зобов'язання перед НАТО, є великим успіхом... коаліції", - сказав він.

Німеччина та військова допомога Україні

11 листопада 2023 року Bild писав про те, що Німеччина подвоює військову допомогу Україні. Міністерство фінансів Німеччини вирішило збільшити військовий бюджет.

Спочатку Мінфін ФРН заклав у військовий бюджет лише 4 млрд євро на військову допомогу Києву. Оскільки всі кошти вже зарезервовані під обіцяні проекти, на нові залишалося лише близько 120 млн євро, зазначає ЗМІ.

У зв'язку з цим глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зажадав виділити додаткові 5 млрд євро в ході поточних бюджетних переговорів.

Бундестаг частково погодився з цією вимогою і вирішив збільшити військовий бюджет на 4 млрд євро. За відповідні правки бюджетний комітет Бундестагу має намір проголосувати наступного тижня.

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