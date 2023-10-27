Пісторіус запевнив у тому, що підтримка України триватиме.

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшов ще один, вже третій, зенітний ракетний комплекс протиповітряної та протиракетної оборони середнього радіусу IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.

"Навіть якщо ситуація з безпекою в усьому світі продовжуватиме погіршуватися (а ми з великим занепокоєнням дивимось на Ізраїль і, відповідно, на Близький Схід), ми не припинимо підтримувати Україну. Ви можете покластися на нас, і ми зробимо все можливе. … Я радий, що ми змогли так швидко передати третій IRIS-T SLM. Він важливий для захисту України", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Крім цього, у рамках нового пакету допомоги Німеччина передала ракети до IRIS-T SLS (малого радіусу дії), а також 4 БТР (назва невідома), 4 танкових тягачі HX81, 4 танкових причепи, 6 машин прикордонної охорони. Передано 8 дронів Vector, 5 надводних дронів, 4 контрбатарейних радари GO 12, боєприпаси для РСЗО MARS II, 10 тисяч захисних окулярів, 5 тисяч снарядів калібру 155 мм.

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Військова допомога Німеччини Україні - останні новини

Цього року Німеччина, за даними уряду ФРН, передала нашій країні військової допомоги на 5,4 мільярдів євро.

Зокрема, 20 жовтня уряд Німеччини повідомив, що країна передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли самохідні зенітні установки Gepard та дрони.

Україна також продовжує просити Берлін про надання далекобійних ракет Taurus, проте наразі німецький уряд заявляє, що не постачатиме Києву цю зброю.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, що стосувалася оборонної підтримки нашої країни.

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