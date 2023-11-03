Зміцнення альянсу німецької і української оборонної промисловості триває.

Україна отримає більше зброї і боєприпасів від німецького оборонного концерну Rheinmetall AG, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Х (Twitter).

"Зосереджена зустріч у Берліні з генеральним директором Rheinmetall AG Арміном Паппергером. Україна отримає більше зброї і боєприпасів для самооборони, захисту цивільних та інфраструктури від російських атак", - повідомив Кулеба.

Також міністр додав, що під час зустрічі були обговорені шляхи подальшого зміцнення альянсу німецької і української оборонної промисловості.

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Співпраця України з Rheinmetall - що відомо

24 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що німецький оборонний концерн Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" (правонаступник державного концерну "Укроборонпром") 18 жовтня утворили спільне підприємство.

Зокрема, спільне підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

У липні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки на заході України протягом 3 місяців.

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