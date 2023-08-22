З'ясувалося, що це справа рук диверсантів, керованих ГУР.

Таємні групи, діяльність яких координує Головне управління розвідки, вдарили безпілотниками по російських бомбардувальниках на двох аеродромах.

Як повідомляє NV з посиланням на джерело в ГУР, за останні декілька днів групи диверсантів знешкодили п’ять російських літаків, в тому числі і стратегічні бомбардувальники, які наносили ракетні удари по українських містах.

Вранці 19 серпня агенти, що співпрацюють з українською військовою розвідкою, атакували безпілотниками військовий аеродром у Сольцях Новгородської області РФ. Знищено бомбардувальник Ту-22 М3, ще два літака отримали пошкодження.

Відео дня

Вранці 21 серпня в Калузькій області Росії на аеродромі Шайковка внаслідок атаки дронів пошкодження отримали ще два російських бомбардувальники.

"Ці операції з дронами координуються ГУР та нанесли чутливі втрати ворогу в військовій авіації. Та й головне, що таких літаків (йдеться про Ту-22 М3 - УНІАН) в країні-агресорі вже не виробляють", - додало джерело в ГУР.

Удари по російських аеродромах

Вчора, 21 серпня, російські Telegram-канали повідомили про атаку українського безпілотного літального апарату на Калузький військовий аеродром.

За їхніми даними, цивільний дрон із саморобним вибуховим пристроєм впав на території "Шайківки" близько 08:00, його нібито "вчасно збили". Після цього на місці почалася пожежа.

За інформацією українського активіста Сергія Стерненка, під час атаки міг бути пошкоджений російський ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.

19 серпня стало відомо про атаку дрона на військовий аеродром Сольці у Новгородській області, де базуються ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. У Міноборони РФ заявили, що в результаті пожежі пошкодження отримав один літак.

У той же час, на думку експертів, в Росії схильні занижувати втрати, так що пошкоджених літаків могло бути більше. За свідченнями очевидців, пошкоджено було щонайменше два літаки.

Вас також можуть зацікавити новини: