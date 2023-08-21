Представник ГУР зазначив, що вони продовжують виконувати свої завдання.

В українській розвідці підтвердили атаку дрона по російському військовому аеродрому "Шайківка" у Калузькій області.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що був пошкоджений як мінімум один російський літак. "Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат і пошкоджень", - сказав він у коментарі LIGA.net.

Юсов зазначив, що свої завдання виконали люди "з центральної Росії". "Відпрацювали і успішно повернулися відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі і на території держави агресора", - додав представник розвідки.

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Удар по "Шайківці": що відомо

Нагадаємо, сьогодні російські Telegram-канали повідомили про атаку українського безпілотного літального апарату на Калузький військовий аеродром.

За їхніми даними, цивільний дрон із саморобним вибуховим пристроєм впав на території "Шайківки" близько 08:00, його нібито "вчасно збили". Після цього на місці почалася пожежа.

За інформацією українського активіста Сергія Стерненка, під час атаки міг бути пошкоджений російський ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.

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