В українській розвідці підтвердили атаку дрона по російському військовому аеродрому "Шайківка" у Калузькій області.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що був пошкоджений як мінімум один російський літак. "Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат і пошкоджень", - сказав він у коментарі LIGA.net.
Юсов зазначив, що свої завдання виконали люди "з центральної Росії". "Відпрацювали і успішно повернулися відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі і на території держави агресора", - додав представник розвідки.
Удар по "Шайківці": що відомо
Нагадаємо, сьогодні російські Telegram-канали повідомили про атаку українського безпілотного літального апарату на Калузький військовий аеродром.
За їхніми даними, цивільний дрон із саморобним вибуховим пристроєм впав на території "Шайківки" близько 08:00, його нібито "вчасно збили". Після цього на місці почалася пожежа.
За інформацією українського активіста Сергія Стерненка, під час атаки міг бути пошкоджений російський ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.