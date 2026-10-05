Росія атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою: поранено прикордонника

Сталося влучання в рейсовий автобус, який перебував біля шлагбаума.

Сьогодні, 5 жовтня, Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на українсько-молдавському кордоні, що на Одещині, поранення отримав молдовський прикордонник.

Як повідомляє Прикордонна поліція Молдови, 5 жовтня близько 09:38 неподалік пункту пропуску "Паланка" впав снаряд.

"Після удару об землю він відскочив і влучив в рейсовий автобус, який перебував біля шлагбаума. У зв’язку з інцидентом роботу пункту пропуску "Паланка" (Молдова) – "Маяки – Удобне" (Україна) було призупинено", - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, снаряд пошкодив автобус. Один співробітник Прикордонної поліції дістав легкі поранення, інших постраждалих не зафіксовано.

"Прикордонна поліція спільно з Митною службою постійно стежить за ситуацією, вживаючи необхідних заходів для її врегулювання, та підтримує зв’язок із компетентними органами України", - заявили у Молдові.

У ДПСУ підтвердили інформацію про атаку

Там зазначили, що відповідно до інформації, отриманої від Прикордонної поліції Республіки Молдова, сьогодні зранку поблизу пункту пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", на території Молдови стався вибух.

Через загрозу безпеці рух через пункт пропуску тимчасово призупинений. Громадян просять під час планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий "Старокозаче – Тудора".

Удари Росії по пунктах пропуску на українському кордоні

Російські військові неодноразово завдавали ударів по контрольно-пропускних пунктах України та атакувала цивільну інфраструктуру поблизу кордону, через що прикордонники вимушені зупиняти роботу.

Зокрема, 9 вересня було атаковано міжнародний пункт пропуску автомобільного сполучення "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Виникли пожежі, двоє цивільних загинули, ще кілька людей отримали поранення.

А 13 вересня російський дрон атакував локомотив на станції "Ягодин" біля польського кордону.

"Укрзалізниця" заявила, що незадовго до удару по локомотиву на українсько-польському кордоні стояв дипломатичний поїзд. Серед його пасажирів були, зокрема, безпекові радники кількох країн ЄС і колишні європейські лідери, серед яких – експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон.

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