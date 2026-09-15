Прикордонні пункти пропуску призупинятимуть роботу під час російських атак, - ДПСУ

Головний пріоритет - збереження життя людей.

Пропускні операції на прикордонних пунктах пропуску на кордоні України з іншими державами під час повітряних тривог призупинятимуться. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав в етері телеканалу Новини.LIVE.

Як зазначив речник, єдиний алгоритм дій прикордонників - зберегти життя та здоров’я людей.

"Якщо лунає повітряна тривога, і це не лише стосується Одеської області або кордону з Молдовою, це стосується усіх регіонів України - і Волинь, Львівщина, Чернівецька область і Закарпатська область - пункти пропуску тимчасово призупиняють роботу", - наголосив Демченко.

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Відповідно, за його словами, Україна не може знехтувати життями і здоров’ям людей.

На різних рівнях були пропрацьовані алгоритми дій незалежно від рівня тривоги, - жовтого чи червоного рівня. Таким чином, залежно від того, які повітряні засоби запускає ворог, де вони перебувають і в якому напрямку рухаються, - пункти пропуску тимчасово призупиняють пропускні операції. За таких обставин люди максимально швидко розосереджуються з пункту пропуску для того, аби не допустити скупчення. У тих місцях, де є можливість забезпечити безпеку людей в укриттях - усе це робиться.

Демченко додав, що російські атаки по Одеській області свідчать, що ворог б’є не лише по пунктах пропуску, а й може бити по прилеглій території до кордону.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня міжнародний пункт пропуску автомобільного сполучення "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою, на момент атаки призупинив пропускні операції, але внаслідок атаки загинули люди, які були на прилеглій території.

"Це - цивільні люди, що перебували неподалік пункту пропуску, бо на момент атаки прикордонний наряд у пункті пропуску призупинив пропускні операції. Люди, які перебували у пункті пропуску, були розосереджені за його межами для того, щоб уникнути скупчення...", - зазначив Демченко.

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