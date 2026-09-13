Мішенню міг бути дипломатичний поїзд: в УЗ розкрили деталі атаки біля кордону з Польщею

У компанії закликали пасажирів чітко та без зволікань виконувати всі безпекові вказівки залізничників.

Вранці 13 вересня російський дрон атакував локомотив на станції Ягодин біля польського кордону. Про подробиці атаки увечері повідомила "Укрзалізниця".

У компанії розповіли, що незадовго до удару по локомотиву на українсько-польському кордоні стояв дипломатичний поїзд. Серед його пасажирів були, зокрема, безпекові радники кількох країн ЄС і колишні європейські лідери, серед яких – експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон. Тим часом в іншому потязі, що перебував на цій же станції безпосередньо під час атаки, їхав колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Реактивний меш-дрон виявив диспетчер Центральної моніторингової групи, та, як повідомляється, сигнал про евакуацію з потяга пасажири отримали буквально за 15 хвилин до удару.

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"Цілком вірогідно, що мішенню цього російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу в рамках перегляду графіків руху поїздів в режимі реального часу через постійну загрозу російських ударів", – додали в "Укрзалізниці".

Зазначається, що графік руху потягів постійно коригують залежно від того, які колії залишаються доступними, а які заблоковані через обстріли.

В "Укрзалізниці" також закликали пасажирів чітко та без зволікань виконувати всі безпекові вказівки залізничників.

Що відомо про атаку

Нагадаємо, дрон влучив в поїзд на Волині, за 2 км від кордону з Польщею. Керівник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що Росія вже другу добу поспіль безперервно завдає ударів по залізничній інфраструктурі, зокрема по депо, станціях та рухомому складу. Він додав, що внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав.

Через російські атаки поїзди в Україні запізнюються на 18 годин. Найбільше затримується поїзд №773/774 Конотоп-Жмеринка: +18 годин 20 хвилин. Ще кілька рейсів затримуються на 9–10 годин, десятки інших – на 2–6 годин.

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