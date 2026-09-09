Російські дрони атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою: 2 людини загинули, є поранені (фото)

Оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено.

У ніч проти 9 серпня російська окупаційна армія атакувала український пункт пропуску "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою в Одеській області. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Південного регіонального управління ДПСУ. "Сьогодні вночі російські безпілотники вчергове атакували прикордонну інфраструктуру. Цього разу ударні засоби ворог скерував на міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою", - заявили в управлінні.

Йдеться, що дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Внаслідок атаки виникли пожежі.

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Зазначається, що є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску.

Наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону.

За даними пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок атаки пошкоджено споруди, знищено пасажирські автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки, загинули 2 людини, ще 3 – постраждали.

Рятувальники евакуювали з місця удару 16 людей та автобусом доправили їх до безпечного місця для тимчасового розміщення.

Про атаку також проінформував начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Згідно з фото, які він оприлюднив, серед пошкодженого транспорту - великий пасажирський автобус.

Удари по Одещині

Нагадаємо, російська армія неодноразово атакувала міжнародні пункти пропуску на Одещині. Зокрема, у ніч на 1 вересня було завдано дронового удару по пункту "Орлівка", що на українсько-румунському кордоні, що призвело до зупинки роботи поромної переправи. Влучання безпілотників відбулося по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі.

Вночі 25 серпня був удар БпЛА по міжнародному пункт пропуску "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою, - пошкоджено інфраструктуру - пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт довелося призупинити. Раніше - 21 серпня - росіяни атакували "Шахедами" території Болградського та Ізмаїльського районів - сталося влучання по інфраструктурі пункту пропуску "Табаки", де було пошкоджено будівлі та конструкції, виникли пожежі.

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