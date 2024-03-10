Слова понтифіка про українсько-російську війну пояснив директор прес-служби Ватикану.

Папа Римський Франциск в інтерв'ю, говорячи про війну в Україні, використав фразу "білий прапор", не маючи на увазі те, що українській стороні треба капітулювати.

Образ "білого прапора" під час бесіди з понтифіком використав інтерв'юер, і Папа Римський у відповідь вжив запропоновану фразу, щоб нею позначити перемир'я, якого можна домогтися "завдяки відвазі переговорів", публікує Vatican News слова директора прес-служби Ватикану Маттео Бруні.

"…В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив: "Переговори ніколи не є капітуляцією", - підкреслив він.

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Понтифіка в інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії запитали, яку він має позиції в дебатах між тими, хто каже, що Київ має здатися, оскільки нібито "не зміг дати відсіч" російським окупантам, і людям, які певні, що таким чином агресивні дії Росії будуть узаконені. При цьому інтерв'юер використав фразу "білий прапор".

Ось що сказав Папа Римський про російсько-українську війну: "...я вважаю, що сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори". Він додав, що переговорний процес має відбутися за допомогою інших країн. Ця фраза викликала резонанс в українському суспільстві.

Нагадаємо, Папа Римський про війну в Україні вже робив резонансні заяви. Зокрема, наприкінці вересня 2023 року понтифік стверджував, що у продовженні кривавої війни в Україні зацікавлені ті, хто торгують зброєю.

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