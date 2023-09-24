За його словами, у всьому винні торговці зброєю.

Папа Римський Франциск "відзначився" новою заявою про війну в Україні. На його переконання, у продовженні кривавого конфлікту зацікавлені торговці зброєю.

Про це понтифік заявив, повертаючись із поїздки до французького Марселя, на борту літака, повідомляє Reuters.

"Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю. Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати (Україні - УНІАН) зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно", - сказав Франциск.

Понтифік припустив, що деякі країни "грають" з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань.

Згодом речник Ватикану Маттео Бруні надав роз’яснення слів Франциска. За його словами, Папа не займає позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну чи припинити її надсилання.

"Це був роздум про наслідки збройної промисловості: Папа сказав, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх платити людям, як-от українцям, які гинуть мученицькою смертю", - сказав Бруні.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

У Ватикан призначив посланника щодо миру в Україні. Ним став кардинал Маттео Дзуппі. 5 червня він відвідав Київ, а пізніше - Москву, де зустрівся з радником Путіна і главою РПЦ Патріархом Кирилом.

Після візиту до Москви посланник Ватикану кардинал Маттео Дзуппі заявив, що мирного плану для завершення війни в Україні немає.

Пізніше повідомлялося, що Дзуппі працює над механізмом повернення додому українських дітей, викрадених Росією. На публічному заході в Римі він уточнив, що вже особисто обговорював це питання з понтифіком.

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