Російський опозиціонер та журналіст Ігор Яковенко зазначив, що партія війни у РФ сформована з людей, які не вміють воювати й не знають, що це таке взагалі.
В ефірі телеканалу "Еспресо" він спрогнозував, що до цієї партії можуть приєднатися губернатори.
"До партії війни у РФ входить Кирієнко, Кадиров, Пригожин, генерал Суровікін і плюс весь телевізор. У Росії взагалі альтернативи немає, телевізор є рупором партії війни. До партії війни належать ті, хто воювати не вміє, не знає, що це таке взагалі. Цілком можливо, що до партії війни почнуть вступати якісь окремі російські губернатори, в яких завдяки указу Путіна з’явилися свої регіональні армії. Оскільки Путін своїм указом зажадав від них, щоб вони створювали загони тероборони", - пояснив Яковенко.
На його думку, Росія вже перебуває на межі розпаду.
"Це не єдиний, але досить вірогідний варіант розвитку подій. І Кадиров, і Пригожин стали дуже впливовими гравцями. Кадиров зараз лідер №1 за кількістю згадувань у Росії. Пригожин активно займається зовнішньою політикою. Фактично вони зараз мають самостійні ресурси, адже кожен з них має свою армію", - підсумував опозиціонер.
Можливий розпад РФ: прогнози експертів
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