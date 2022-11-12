На думку опозиційного політика, Росія вже перебуває на межі розпаду.

Російський опозиціонер та журналіст Ігор Яковенко зазначив, що партія війни у РФ сформована з людей, які не вміють воювати й не знають, що це таке взагалі.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він спрогнозував, що до цієї партії можуть приєднатися губернатори.

"До партії війни у РФ входить Кирієнко, Кадиров, Пригожин, генерал Суровікін і плюс весь телевізор. У Росії взагалі альтернативи немає, телевізор є рупором партії війни. До партії війни належать ті, хто воювати не вміє, не знає, що це таке взагалі. Цілком можливо, що до партії війни почнуть вступати якісь окремі російські губернатори, в яких завдяки указу Путіна з’явилися свої регіональні армії. Оскільки Путін своїм указом зажадав від них, щоб вони створювали загони тероборони", - пояснив Яковенко.

Відео дня

На його думку, Росія вже перебуває на межі розпаду.

"Це не єдиний, але досить вірогідний варіант розвитку подій. І Кадиров, і Пригожин стали дуже впливовими гравцями. Кадиров зараз лідер №1 за кількістю згадувань у Росії. Пригожин активно займається зовнішньою політикою. Фактично вони зараз мають самостійні ресурси, адже кожен з них має свою армію", - підсумував опозиціонер.

Можливий розпад РФ: прогнози експертів

Як раніше повідомляв УНІАН, голова розвідки Кирило Буданов назвав процес розвалу РФ "безповоротним і неминучим".

Російський опозиціонер Геннадій Гудков озвучив умову для розпаду Росії.

Водночас російський юрист Марк Фейгін вважає, що розпад РФ залежить від трьох чинників, а шанс на нормальне майбутнє має лише європеїзована частина федерації.

Вас також можуть зацікавити новини: