Опозиціонер зазначив, Путін змусив воювати Генштаб РФ та армію, а тепер намагається їх зробити відповідальними за поразки на фронті.

У війні Росії проти України відбувся злам, однак на падіння фашистського режиму у РФ звільнення Херсона не вплине.

Російський опозиціонер та журналіст Ігор Яковенко вважає, що між путінським режимом та генералами поглиблюється тріщина. В ефірі "Еспресо" він наголосив, що консолідація між ними тимчасова.

"Досить великі ресурси є для виживання РФ. Ми не знаємо, після якої чергової перемоги української армії російський режим почне валитися. Але тріщини вже пішли, і це очевидно. Тріщина між Путіним і російською армією поглиблюється. Це помітно, тому що генерали від самого початку були проти цієї війни", - пояснив Яковенко.

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Опозиціонер зазначив, Путін змусив воювати Генштаб РФ та армію, а тепер намагається їх зробити відповідальними за поразки на фронті.

"Удар, якого завдали Пригожин і Кадиров, принісши голову генерала Лапіна Путіну на блюді, було спрямовано проти начальника Генштабу Герасимова, який вже явно в немилості й стане, можливо, наступною жертвою. Генерали не мають бажання бути вівцями на закланні. Вони в певний момент, коли вже настане повне невдоволення Путіним, скажуть своє слово", - підсумував Яковенко.

Російські генерали та війна в Україні

Раніше розвідка Британії повідомила про втрати серед російських генералів в Україні. Як мінімум 10 генералів ліквідовані на війні і вже ніколи не повернуться в стрій. А шість були відсторонені від виконання своїх посадових обов'язків.

Екс-командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що генерали Путіна більше йому не довіряють.

На думку експертів, Путін розгорнув кампанію, що очорнює генералів, оскільки саме їх хоче зробити винними у програші у війні.

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