Заборону на польоти над південною частиною Білорусі було введено 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну.

Дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжено згідно з NOTAMN O0159/24 з 00 годин 1 квітня до 23:59 30 червня 2024 року.

Це обмеження не поширюється на авіацію ВПС РБ і Держприкордонкомітету РБ, а також на авіацію МНС РБ, яка використовується під час гасіння пожеж і здійснює санітарні рейси. Територія зони обмеження не змінилася, пише партизанська група "Беларускі гаюн".

Заборону на польоти над південною частиною Білорусі було введено 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі й відбуваються запуски ракет по території України та їхній транзитний проліт із Росії (зокрема безпілотники). Від початку війни з території Білорусі по українських містах було запущено щонайменше 721 ракету.

Відео дня

Останній ракетний запуск по території України з повітряного простору РБ було зафіксовано 6 жовтня 2022 року

Отже, загроза ракетних обстрілів території України з повітряного простору Білорусі зберігається щонайменше до кінця червня 2024 року.

Обстріл України 21 березня - деталі

У ніч на 21 березня росіяни ракетами атакували Киє . Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив - на українців кидали "балістику", і розкрив точний рахунок знищених цілей.

Йдеться про 31 ракету, їх збили наші сили ППО. Серед них було 2 балістичні ("Іскандер-М" і Х-47М2 "Кинджал"), а також 29 крилатих (типу Х-101/Х-555).

Генерал-лейтенант і військовий експерт Ігор Романенк Російський заявив, що удар по Києву має свої особливості. Окупанти не тільки використовували ракет різних типів, а й змінили тактику.

Вас також можуть зацікавити новини: