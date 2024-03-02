Тепер РФ отримає від Білорусі неліцензійні деталі до РСЗВ.

Росія та Білорусь не змогли узгодити ціну на поставку деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град", і тепер росіяни через своє бажання зекономити отримають неліцензовані деталі до РСЗВ.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України згідно з контрактом, білоруський підрядник, ВАТ "Волатавто", має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" продукції (рами, основи, напрямні труби) російському замовникові ― ЗАТ "Специальное конструкторское бюро". Обидва підприємства перебувають під дією міжнародних санкцій.

"Суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками ― вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%. Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій", - розповідають у ГУР.

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Відповідно, таке рішення для росіян означатиме зниження якості продукції, а отже ― підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град".

Співробітництво Росії та Білорусі

У січні білоруські військові відбули до РФ вивчати досвід війни проти України. У ході занять "акцент буде зроблено на досвід, набутий збройними силами РФ під час проведення спеціальної військової операції". Після навчання військові як інструктори передаватимуть отриманий досвід підрозділам ЗС країни.

Також УНІАН повідомляв, що аналітики Інституту вивчення війни розкрили "секретну" роботу "вагнерівців" у Білорусі.

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