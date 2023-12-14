Учасникам партизанського руху вдалося зробити кілька цікавих кадрів, які вже вивчають ЗСУ.

Партизани руху "АТЕШ" успішно проникли у частину Росгвардії, розташовану в Москві.

Як зазначається у Телеграм-каналі партизанського руху, агенти провели черговий успішний нічний рейд вулицями Москви.

"Цього разу нам на очі потрапила частина Росгвардії, що розташована на вул. Проектований проїзд 4579, 56. Координати: 55.581100, 37.608922", - йдеться у повідомленні.

Аагентам вдалося проникнути в частину і відзняти кілька цікавих матеріалів. Вони вже передані Силам оборони України на вивчення. На кадрах видно, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини. Водночас партизани наголошують, що жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від їхніх очей і вух.

"І якщо в противника не виходить цього робити в самій столиці, то що вже говорити про окуповані території", - додали у партизанському русі.

Партизани на окупованих територіях України - останні новини

Члени руху "Атеш" повідомили, що на Лівому березі Дніпра в Херсонській області окупанти переодягаються в цивільний одяг через страх перед місцевими жителями.

Крім того, партизани успішно знищили установку протиповітряної оборони на тимчасово окупованій частині Херсонської області. В результаті знищено як мінімум один ЗРК і два російських окупанта.

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