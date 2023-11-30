Зазначається, що разом із ЗРК ліквідували двох росіян.

Сили оборони України продовжують боротися з російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях України. Партизани знищили установку протиповітряної оборони в Херсонської області.

"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що сьогодні вранці СОУ знищили позицію ППО ЗС РФ, яка перебувала в Скадовському районі Херсонської області вздовж Червонопрапорного каналу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знищено щонайменше один ЗРК та двох російських окупантів.

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"Ми попереджали окупантів, що їм нічого робити в Україні. Тепер поїдуть на батьківщину в чорних пакетах", - підсумували партизани.

Партизани на окупованих територіях України - останні новини

Підпільники руху "Атеш" повідомили, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області російські окупанти почали переодягатися в цивільне, зокрема, через страх перед мирними жителями. Водночас їх легко виявити по військовому рюкзаку або зброї.

За їхніми відомостями, місцеві жителі активно стежать за пересуванням супротивників і розміщенням військових об'єктів.

Варто зазначити, що українським захисникам вдалося закріпитися на Лівобережжі Херсонської області.

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