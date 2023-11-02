Багато студентів навіть не намагаються отримати свої дипломи, оскільки для цього доведеться звертатися до "військкомату".

Росіяни проводять мобілізацію студентів на тимчасово окупованій території Луганської області. Такі ж тенденції простежуються і на інших окупованих територіях України.

Про це повідомляє "Атеш". Агенти руху з числа співробітників "військкоматів" в Алчевську і Ровеньках заявили, що отримали наказ про призов молоді на строкову військову службу. Особливо це стосується тих, хто вже отримав освіту в коледжах і технікумах.

"Рашисти всіма способами не дають здобути вищу освіту без проходження служби в армії. Багато студентів навіть не намагаються отримати свої дипломи, оскільки їм доводиться спочатку звертатися до "військкомату" перед тим, як отримати документи з навчальних закладів", – йдеться в повідомленні.

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Що відбувається на окупованих територіях

Росіяни почали мобілізацію шахтарів на окупованих територіях Луганської області. Повістки роздають у Ровеньках, Красному Лучі та Краснодоні. Зазначається, що шахтарів забирають на війну силою.

31 жовтня в Будьонівському районі окупованого Донецька був "приліт" по станції "Мушкетове". Там горіли цистерни з паливом. У мережі вже публікують супутникові знімки.

Тим часом у Донецькій області росіяни відправили на "фільтрацію" понад 400 тисяч осіб. За даними Центру національного спротиву, на окупованій частині області функціонують 17 "фільтраційних пунктів".

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