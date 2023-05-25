На окупованій Луганщині зафіксована присутність працівників регіональних управлінь із питань міграції МВС РФ.

На тимчасово окуповану територію Луганщини прибули співробітники російського Міністерства внутрішних справ. Вони залякують місцевих мешканців, аби примусити тих отримати паспорти РФ.

Як повідомляє Центр національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях Луганської області зафіксована присутність працівників регіональних управлінь із питань міграції МВС РФ.

"Відкомандировані гастролери погрожують місцевим мешканцям, стверджуючи, що на тимчасово окупованій території буде неможливо працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу в разі відсутності російського "паспорта", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація на окупованій території Луганщини

Російські військові зайняли майже всю місцевість довкола окупованого Сєвєродонецька Луганської області. Загарбники оселяються в лісах та садових товариствах на околицях міста, проте в самому Сєвєродонецьку скупчення ворожих сил немає.

Очільник Луганської ОВА Артем Лисорог повідомив, що у Сватівському районі області росіяни повісили чоловіка, який мав чітку проукраїнську позицію. Заграбники неодноразово таскали чоловіка на допити та намагалися його зламати.

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