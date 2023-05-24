Росіяни оселилися в лісах та садових товариствах.

У тимчасово окупованому Сєверодонецьку Луганської області не спостерігається скупчення російських військ. Натомість загарбники базуються на околицях міста.

Як розповів в ефірі телеканалу "Еспресо" очільник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, росіяни оселилися в лісах та садових товариствах.

"У самому місті накопичення військових немає. До міста постійно заїздять військові, вони їдуть придбати якісь товари і досить швидко переміщуються. Місцеві кажуть, що на околицях лісиста місцевість, садові товариства майже всі зайняті особовим складом окупантів", – заявив він.

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Ситуація на окупованих територіях

На окупованій Херсонщині росіяни вимкнули мобільний звʼязок. Окупанти вивезли обладнання мобільного зв’язку на територію Росії.

Крім того, на тимчасово окуповані території України масово переїжджають російські кримінальники. У такий спосіб вони намагаються сховатися від покарання.

Водночас українські військові продовжують знищувати ворога навіть на тимчасово окупованій території. Так, за даними мера Мелітополя Івана Федорова, розвідники ліквідували щонайменше дві бази російських окупантів в Пологах та Василівці Запорізької області.

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