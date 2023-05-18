Росіяни продовжують тиснути на українців в окупації та погрожують їм депортацією.

Росіяни продовжують тиснути на українців в окупації. В окупованому Генічеському районі Херсонщини російські загарбники погрожують депортацією місцевому населенню, яке не отримало паспорти РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Крім того, ворог посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Херсонському районі.

"Погрожуючи депортацією, окупанти змушують громадян України отримувати російські паспорти", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, до окремих населених пунктів Каховського району прибули додаткові групи російських військових. Окупанти розміщуються не лише у вільних будинках. Вони заселяються в оселі, де наразі проживають цивільні, а людям, які обурюються, погрожують виселенням.

"Останнім часом противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Херсонському районі", - додали у Генштабі.

Зокрема, на дорогах між населеними пунктами значно збільшилась кількість блокпостів, проводяться прискіпливі перевірки транспортних засобів, документів, особлива увага приділяється вмісту телефонів.

Омбудсмен закликав брати паспорт РФ в разі загрози життю

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав українців на тимчасово окупованих територіях брати російські паспорти, якщо відмова від них загрожує їхньому життю.

Зокрема, він наголосив, що наразі на більшості окупованих росіян територій України без російського паспорта місцеве населення не може отримати медичну допомогу, пенсію та інші соціальні виплати, відправити дитину до садочка чи виїхати з населеного пункту.

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