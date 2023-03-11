Наявність зенітних далекобійних систем та авіації, здатної завдавати удар на понад 150 км, віджене авіацію ворога від кордонів України, зазначив речник командування Повітряних сил нашої армії.

Зенітно-ракетні комплекси для протиповітряної оборони Patriot і SAMP-T зможуть збивати російську авіацію на великих відстанях.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. "Цей комплекс не тільки хороший в плані збиття балістичних ракет. Це комплекс далекого радіусу дії. Ми, на жаль, не маємо таких далекобійних зенітних ракетних систем", - повідомив Ігнат.

У цьому зв'язку речник пояснив, що Україна нині має на озброєнні комплекси "Бук-М1" з дальністю 40 км і С-300 з дальністю 75 км.

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"Тому 150 км, які має як комплекс Patriot, так і SAMP-T, у першу чергу допоможе збивати - балістику зрозуміло - а ще й протистояти російські авіації на великих відстанях. Якщо Росія сьогодні застосовує у прифронтовій зоні та в інших напрямках - північних і південних - авіацію, для того, щоби завдавати ударів ракетами і плануючими коригованими авіаційними бомбами... вони підлітають за 30, 40, 50, 60 км до наших кордонів, і можуть скидувати ці бомби", - додав речник.

За його словами, ці російські бомби несуть руйнівну силу.

"Наявність зенітних далекобійних систем і авіації, здатної завдавати удар на понад 150 км, віджене російську авіацію від наших кордонів", - наголосив Ігнат.

Допомога Україні від партнерів - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Джо Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу. При цьому Байден оголосив про виділення нової оборонної допомоги Україні на 1,85 млрд доларів, що, зокрема, включатиме комплекси Patriot і снаряди для них.

17 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українських офіцерів для роботи з Patriot підготують за 10 тижнів замість стандартного курсу в 10 місяців.

2 лютого повідомлялося, що українські військові за кілька тижнів завершать навчання в США на системах Patriot.

Франція та Італія навесні планують надати Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP-T. Цей ЗРК дозволить протистояти балістичним ракетам, які застосовують російські загарбники.

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