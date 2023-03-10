Днями у Польщі спростували інформацію про те, що перші ЗРК Patriot прибули на територію України.

З'явилася інформація, що Україні вже могли передати одну з двох обіцяних протиракетних систем ЗРК Patriot.

За даними журналістів Financial Times, Київ отримав лише одну з двох систем Patriot (які раніше анонсували Вашингтон та Берлін), однак вона ще не була введена в експлуатацію. Тобто її ще не застосовували на полю бою.

Наразі коментарів української сторони щодо інформації про ймовірне отримання нашою країною ЗРК Patriot немає.

Відео дня

Видання наголошує, що системи ЗРК Patriot - це найдосконаліші системи протиповітряної оборони середньої дальності, які наразі має Захід на своєму озброєнні. Проте ефективність Patriot ще не вдавалося випробувати у реальних зіткненнях з російським ракетам "Кинжал".

"Нам потрібна зброя, зброя і ще раз зброя", – сказав Данілов: "Росія продовжить нарощувати градус агресії, якщо світ буде мовчати", - цитує видання заклик секретаря РНБО.

ЗМІ з'ясували, що незабаром Україна може також отримати перші установки Patriot від уряду Нідерландів. Аналогічні за своїми можливостями системи ППО Samp-T раніше обіцяли уряди Франції та Італії, проте, Київ їх досі не отримав, кажуть в FT.

Передача ЗРК Patriot Україні

Нагадаємо, що 21 грудня Пентагон оголосили про передачу Києву своїх сучасних систем протиракетної оборони ЗРК Patriot в рамках чергового пакету військової допомоги. Згодом до цієї ініціативи також приєднався Берлін.

Декілька днів тому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що перші системи Patriot прибули до України при посередництві Польщі. Повідомлялося, що про це заявив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

Однак вже 7 березня польский міністр спростував ці повідомлення та заявив, що його слова просто неправильно переклали.

В ЗСУ також офіційно не повідомили про прибуття комплексів Patriot в Україну. Як відзначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, поки робити публічні оголошення про це зарано.

Вас також можуть зацікавити новини: