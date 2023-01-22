Голова МЗС Італії зазначив, що шостий пакет допомоги Україні у сфері оборони включає системи протиповітряної оборони.

Італія і Франція завершують підготовку до відправлення в Україну зенітного ракетного комплексу SAMP/T.

Про це заявив голова МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю газеті Corriere della Sera. Також він анонсував й іншу допомогу, але відмовився повідомляти деталі.

Таяні нагадав, що Італія уже надала Україні 5 пакетів допомоги у сфері оборони на суму близько 1 млрд євро.

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"Готується шостий пакет, який включає системи ППО. Міністр Кулеба подякував за надану підтримку, я повторив, що вона триватиме. У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP/T, і в будь-якому випадку є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно", - сказав міністр.

Таяні наголосив, що Італія підтримує всі можливі шляхи досягнення справедливого миру в Україні, а це означає незалежність і територіальну цілісність України. "Для союзників України цілком зрозуміло, що ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти цій нації у її боротьбі за незалежність", - сказав він.

Системи ППО SAMP/T для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, уряд Італії схвалив рішення поставити в Україну батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, розмови про яку йшли кілька місяців.

За словами голови МЗС Антоніо Таяні, Італія має намір поставити Україні систему протиракетної оборони, але перед відправкою повинна вирішити технічні проблеми. За його словами, Італія працювала з французами над вирішенням проблем до розгортання ЗРК SAMP/T.

Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T - спільна франко-італійська розробка, в основі якої лежить ракета-перехоплювач ASTER 30 і радарний комплекс Arabel. Головною перевагою цього ЗРК є його здатність збивати балістичні ракети.

Раніше в грудні Сенат Італії схвалив урядову резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.

9 січня газета La Repubblica повідомила, що рішення про постачання Італією нової зброї в Україну відкладено до наступного місяця нібито через політичну напруженість, фінансові міркування та брак обладнання. Джорджія Мелоні, яка є твердим прихильником України, нібито зіткнулася з опором у питанні поставок зброї від її союзників по коаліції Маттео Сальвіні і Сільвіо Берлусконі, котрі мають давні зв'язки з Москвою. Але в обох партіях, які вони очолюють, заперечують наявність будь-яких проблем з указом про допомогу Україні.

Ще одна проблема, яка нібито стримує ухвалення рішення, - побоювання з приводу позбавлення італійської армії систем ППО, пише La Repubblica, оскільки дві з п'яти її ракетних батарей вже направлені в Кувейт і Словаччину.

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