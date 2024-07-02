Спалено місця базування росіян, знищено обладнання для зв’язку на одному з напрямків.

Воїни підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Ghost" знищили два місця базування російських окупантів та багато техніки і обладнання противника.

Про це повідомило ГУР Міноборони і продемонструвало відео знищення ворога та його техніки. Зазначається, що воїни "Ghost" продовжують нічні полювання на окупантів та їхню техніку.

"На одному із напрямків фронту "привиди" спалили два місця базування російських окупантів, знищили розташоване на даху будівлі вороже обладнання для зв’язку й спостереження, а також ― паливозаправник та декілька одиниць легкої автомобільної техніки загарбників", - сказано в повідомленні.

В ГУР наголошують, що земля повинна горіти під окупантами.

При цьому розмістили відео нічного знищення противника та його техніки і обладнання.

Інші операції ГУР

Як повідомляв УНІАН, підрозділи ГУР Міноборони не тільки працюють на фронті, але й підривають міць ворога на окупованих ним територіях України.

Вчора, 2 липня, повідомлялося про масштабну кібератаку, яка була здійснена фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України в червні. Вона залишила без звʼязку щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, передусім у тимчасово окупованому Криму.

За даними джерела УНІАН в спецслужбі, представники російських провайдерів називають її найпотужнішою DDos-атакою, з якою їм коли-небудь доводилося стикатися.

Генеральний директор одного з російських операторів звʼязку Іван Зима заявив, що на бодай часткове відновлення звʼязку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин. По факту ж значна кількість абонентів залишалися без звʼязку понад дві доби. Атака торкнулася як мереж абонентів, так і мереж операторів, які користувалися ураженою інфраструктурою.

Одним з найбільш постраждалих провайдерів став телеком-оператор "Міранда-медіа". Абоненти цього провайдера не лише не мали доступу до звʼязку, але також не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи.

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