США хочуть, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни і Женевських конвенцій.

США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви.

"Ми не говоримо Києву "Не завдавайте ударів по росіянам". Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них. Ми лише наполягаємо лише, щоб, використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій", - заявив представник американського оборонного відомства, як повідомляє The Times.

Стверджується, що це єдине обмеження.

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"Воно має на увазі, що цілями не повинні ставати російські сім'ї і спроб ліквідації конкретних осіб також бути не повинно. Наскільки нам відомо, Україна дотримується цих умов", - сказав чиновник.

Модифікація HIMARS перед відправкою в Україну: деталі

5 грудня видання The Wall Street Journal випустило матеріал про те, що США таємно модифікували передані Україні ракетні установки HIMARS, щоб їх не можна було використовувати для запуску ракет великої дальності по Росії, в тому числі ATACMS.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ніяких таємних модифікацій зброї, в тому числі ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, Збройні Сили України на фронті не використовують.