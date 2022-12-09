Також під санкції потрапили усі члени російського ЦВК за організацію псевдореферендумів на окупованих частинах України.

США ввели санкції проти декількох десятків росіян через звинувачення у порушенні прав людини в Україні.

Як заявило Міністерство фінансів США, за порушення прав цивільних українців на окупованих територіях, накладено санкції на чотирьох осіб, звинувачених у "фільтраційних операціях Росії", передає Голос Америки.

Згідно з повідомленням, "безпосередню участь у плануванні та впровадженні фільтраційних таборів на окупованій Росією території України" брали посадові особи Адміністрації президента Росії Володимира Путіна Олег Нестеров та Євген Кім. Саме вони контролювали "фільтрацію" чиновників міської влади та інших цивільних осіб з Маріуполя, в тому числі через центр "фільтрації" в Мангуші.

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Міністерство фінансів США звинуватило Несторова і Кіма у важких умовах перебування та знущаннях над в’язнями у "фільтраційному центрі" в Мангуші.

Нестеров також допомагав координувати фіктивний "референдум", який пройшов у Запорізькій області наприкінці вересня.

Також у санкційний список потрапила громадянка Росії Марина Середа, яку американські урядовці звинуватили в тому, що "вона співпрацювала з МВС так званої "ДНР" для управління фільтраційними пунктами в окупованій Росією Донецькій області України".

Крім цього, під санкції потрапив офіцер так званої "ДНР" Олексій Муратов, який координував роботу фільтраційного пункту з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним.

Державний департамент США також застосував санкції до громадян Росії Очур-Суге Монгуша та Людмили Зайцевої, які причетні до порушень прав цивільних осіб в Україні. Монгуша звинувачують у застосованні тортур, а Зайцеву – в участі у викраденні та примусовому переселенні дітей з України.

Крім цього, за допомогу в організації "фіктивних референдумів", які проводилися в окупованих Росією районах України, Вашингтон запровадив санкції проти Центральної виборчої комісії РФ та всіх її 15-ти членів.

Це рішення заморожує будь-які американські активи тих, хто входить до списку, і забороняє американським установам та громадянам мати з ними справу.

Воєнні злочини РФ в Україні

Росія здійснила масові воєнні злочини в Україні з моменту повномасштабного вторгнення. Про це свідчать численні звіти урядових та громадських організацій.

Зокрема росіяни організували так звані "фільтраційні табори" для переміщення українців з окупованих територій до Росії, де в’язнів піддають побоям і тортурам.

Росія заперечує звинувачення у порушенні прав людини в Україні.

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