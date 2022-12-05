Модифікації HIMARS гарантують, що Україна не зможе використовувати ці установки для запуску далекобійних боєприпасів.

США таємно модифікували передані Україні ракетні установки HIMARS, щоб їх не можна було використовувати для запуску ракет великої дальності по Росії, у тому числі ATACMS.

Як пише The Wall Street Journal посилаючись на джерела, таким чином Адміністрація президента США Джо Байдена хотіла знизити ризики ескалації війни з РФ. У США побоюються, що Україна може перестати виконувати свою обіцянку не завдавати ударів по території Росії зброєю, наданою Вашингтоном.

І хоча США утрималися від поставок Україні ракет великої дальності ATACMS, модифікації HIMARS гарантують, що Україна не зможе використовувати ці установки для запуску далекобійних боєприпасів, якщо Київ придбає такі снаряди через інші держави.

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WSJ зазначає, що в Пентагоні відмовилися коментувати модифікації, які, за словами офіційних осіб США, стосуються їхнього апаратного та програмного забезпечення.

"З міркувань оперативної безпеки ми не коментуємо публічно конфігурацію систем, наданих союзникам і партнерам. Сполучені Штати як і раніше прихильні наданню Україні можливостей, необхідних їй для протидії російській агресії", — сказав офіційний представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

Білий дім, який, за словами джерел в адміністрації, брав участь у прийнятті ключових рішень щодо озброєнь для України, відмовився від коментарів. Також від коментарів WSJ відмовилися і українські військові.

Видання нагадує, що раніше США також відмовилися надати Україні безпілотники Grey Eagle MQ-1C через побоювання Пентагону, що вони можуть бути використані для ударів по цілях в Росії.

Ракетна система HIMARS - що відомо

Півроку тому стало відомо, що США прийняли рішення передати Україні ракетні системи M142 HIMARS, які будуть оснащені боєприпасами GMLRS, але не балістичними ATACMS. Ракети типу GMLRS мають дальність польоту до 70 км і точність в кілька метрів.

США передали нашій країні 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. На початок листопада всі вони залишалися цілими й використовуватися для відбиття збройної агресії РФ.

Раніше повідомлялося, що США не дають ЗСУ ракети ATACMS до установок HIMARS, зокрема, через розбіжності з приводу завдавання ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму. Офіційні особи США стверджували, що Україні нібито вистачає й інших снарядів.

Також відомо, що США уклали з Lockheed Martin кілька контрактів на більше ніж $500 мільйонів для поповнення запасів HIMARS, які скоротилися через військову допомогу Україні. Нові РСЗВ будуть виготовлятися для потреб армії США і союзників.

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