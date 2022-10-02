Українці продовжують домагатися прогресу, зазначив Остін.

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав взяття Україною під контроль Лиману Донецької області, заявивши, що це обнадійливий бойовий успіх, який створить нові дилеми для російських збройних сил.

Про це пише Reuters.

"Безумовно, це важливо. Ми дуже натхнені тим, що спостерігаємо просто зараз", - сказав Остін. Відео дня

Остін зазначив, що Лиман розташовувався поперек ліній постачання, які Росія використовувала для перекидання своїх військ і техніки на південь і на захід.

"А без цих маршрутів буде складніше. Так що це свого роду дилему для росіян в майбутньому. І ми думаємо, що українці виконали велику роботу, щоб потрапити туди і почати деокупацію міста", - сказав Остін.

Він зазначив, що українці продовжують домагатися прогресу: "Вони продовжують створювати проблеми для росіян, які тим доведеться вирішувати. І знову ж таки, нас усіх має надихнути те, що ми бачимо".

Звільнення Лиману

Росія використовувала Лиман як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі Донецької області. Його повернення - найбільше досягнення України на полі бою після блискавичного контрнаступу на північному сході Харківської області минулого місяця.

Звільнення Лиману Донецької області відбулося всього через день після того, як Путін проголосив незаконну анексію чотирьох областей України, включаючи Донецьку, де знаходиться Лиман, і помістив їх під "ядерну парасольку" Росії. "Проголошення" російської "влади" над 15% території України було категорично відкинуто Україною і західними країнами як незаконне.

Недавні успіхи України розлютили союзників Путіна, таких як глава Чечні Рамзан Кадиров, які закликали до "рішучіших заходів", включаючи застосування тактичної ядерної зброї.

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